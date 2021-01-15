Son dakika gündem: İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik OHAL durumu 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik bir süredir uygulamada olan sıkı tedbirlerin süresi uzatıldı.

Ülkede Kovid-19 salgınındaki artış eğilimi sebebiyle Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, tedbirlerin süresini uzatma kararı aldı.

Başbakanlığın açıkladığı son kanun hükmünde kararnameyle, ülkede salgına yönelik OHAL durumu 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Kararname ile ülkede geçen yıl Kasım ayından bu yana uygulanan bölgesel düzeyde tedbir stratejisinin, bazı değişikliklerle 5 Mart'a kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

Salgındaki risk seviyelerine göre 21 idari bölge, farklı renk kategorilerine ayrılmaya devam edecek. Buna göre, halihazırda var olan yüksek riskli (kırmızı), orta-yüksek (turuncu), orta (sarı) kategorilere, düşük riskli (beyaz) eklendi. Her 100 bin kişide sadece 50 vaka görülen bölgelerin yer alacağı beyaz kategoride, sosyal mesafe ve maske takma kuralı haricinde hiçbir faaliyet için kısıtlama olmayacak.

Bu kararname ile ayrıca orta riskli sarı kategori için daha önce serbest olan restoranlardan "Gel Al" hizmeti kalabalıklara yol açtığı için yasaklandı.

Salgında risk seviyesinin yüksek olduğu yerlerin yer alacağı orta-yüksek riskli turuncu ve yüksek riskli kırmızı bölgelerde büyük şehirler arasındaki seyahat kısıtlaması, restoran ile barların ve mağazaların kapalı kalması gibi kısıtlayıcı uygulamalar devam edecek.

Kararnameye göre, sarı ve turuncu kategoride yer alacak bölgelerde orta dereceli okullar 18 Ocak'tan itibaren en az yüzde 50 katılımla yüz yüze eğitime dönecek, kırmızı kategoride yer alan bölgelerde ise 7. sınıf ve üstü uzaktan eğitime devam etmek durumunda kalacak.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın 21 bölgenin hangi renk kategorisinde yer alacağına dair yeni bir karar açıklayacağı belirtildi.

Bölgesel stratejilere ek olarak ülke genelinde geçerli olacak şekilde, 15 Şubat'a kadar bölgeler arasında seyahate iş, sağlık ve acil gerekçeler olmadıkça izin verilmeyecek, kayak tesisleri de bu tarihe dek kapalı kalmaya devam edecek.

Geceleri 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması ile sinema, spor salonları ve havuzların kapalı kalması ise 5 Mart'a kadar sürecek.

Diğer yandan, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS), salgının gidişatına yönelik haftalık değerlendirmesinde, bu hafta durumun genel olarak kötüleştiği belirtildi.

ISS, salgının son 5 haftadır ülke genelinde artış eğiliminde olduğunu ve kontrolden çıkma riski olduğuna işaret etti.