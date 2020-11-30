Son dakika gündem: İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 627 ölüm - Son Dakika

Son dakika gündem: İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 627 ölüm

30.11.2020 20:27
Son dakika gündem: İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 627 ölüm, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 627 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 55 bin 567'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 627 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 55 bin 567'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 130 bin 524 testte 16 bin 377 yeni pozitif vaka tespit edildiği ve 627 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 601 bin 554'e, toplam can kaybının 55 bin 567'ye ulaştığı aktarıldı. Ülkede toplam aktif vaka sayısı ise 788 bin 471'e geriledi. Bakanlık, son 24 saatte 23 bin 4 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu aktardı.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında Cuma gününden bu yana devam eden düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının son 24 saatte 9 kişi azalarak, toplam 3 bin 744'e gerilediğini açıkladı. - ROMA

Son dakika gündem: İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 627 ölüm
Son dakika gündem: İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 627 ölüm

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 627 ölüm - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek Maradona hayranı olan bir baba ikiz kızlarına Mara ve Dona ismini verdi İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, İHA saldırısında öldürüldü Kontrolden çıkan minibüs, tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Trabzonspor'un eski yıldızı Marcelinho, 45 yaşında futbola döndü Bilim insanları, korona salgınını önlemenin yolunu açıkladı: Maske takma oranının yüzde 70'e çıkması gerekiyor Merkel'den AB zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkilerde istenen ilerleme olmadı 24 yaşındaki genç kız, kaldığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni tedbir! Toplu taşıma kullanamayacaklar Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni tedbir! Toplu taşıma kullanamayacaklar         
20:22
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek         
20:07
Son Dakika: Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak Son Dakika: Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak         
19:54
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti         
19:18
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatılma itirafı: Yabancı olduğum bir durum değil Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatılma itirafı: Yabancı olduğum bir durum değil         
19:07
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
18:12
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı         
17:08
MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı         
15:37
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 20:37:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 627 ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei