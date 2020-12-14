Son dakika gündem: İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 491 kişi öldü - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 491 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 65 bin 11'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 103 bin 584 testte 12 bin 25 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 855 bin 737'ye ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 491 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 65 bin 11'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 22 bin 456 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 675 bin 109'a yükseldiğini ifade etti.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 63'ünün daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 95'e düştüğünü duyurdu.

(İHA)