Son dakika gündem: İzmir'de 11 büyükşehir belediyesinin katılımıyla düzenlenen "Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi" başladı - Son Dakika

Son dakika gündem: İzmir'de 11 büyükşehir belediyesinin katılımıyla düzenlenen "Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi" başladı

22.03.2021 11:55
Son dakika gündem: İzmir'de 11 büyükşehir belediyesinin katılımıyla düzenlenen

Son dakika gelişmesine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, 11 büyükşehir belediyesinin katılımıyla düzenlenen Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'nin, küresel iklim değişikliği ve kuraklık sorununa karşı ortak akılla çözüm iradesini ortaya koyacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, 11 büyükşehir belediyesinin katılımıyla düzenlenen Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'nin, küresel iklim değişikliği ve kuraklık sorununa karşı ortak akılla çözüm iradesini ortaya koyacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Fuar İzmir'de düzenlenen Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi, açılış töreniyle başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özuslu, zirveye katılan 11 büyükşehir belediyesinin, "başka bir su yönetimi mümkün" diyerek elini taşın altına koyduğunu, birlikte çalışma ve ortak akılla çözüm iradesi oluşturulduğunu kaydetti.

Özuslu, bu buluşmanın küresel ısınma, iklim krizi, kuraklık ve su stresine dair çözümlerin yalnızca sürdürülebilir kalkınma gündemiyle mümkün olabileceğini gösterdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Su güvenliği, küresel siyasetin öncelikli meselesidir. Araştırmalar, su arzının diplomasiyi, çatışma eksenlerini etkileyeceğini bize gösteriyor. 20. yüzyılın bize sunduğu manzarada, su kaynakları kurumaya yüz tuttu, deniz seviyesi yükseldi, ülke sınırları bu sebeple değişme potansiyeli taşıyor, doğal kaynaklar tükeniyor. Tüm bu olumsuzluklar Kovid-19 salgınıyla daha da derinleşiyor. Yaşadığımız çağa ilişkin bir felaket senaryosu yazılması istense daha, iç karartıcı bir senaryoyu yazamazdık sanırım. Fakat sürdürülebilir kalkınma eksenli küresel amaçlar, bu felaket senaryosundan çıkabilmemiz için rehber niteliğindedir. Bu amaçları hayata geçirmek tüm insanlığın meselesidir."

Açılışa canlı video bağlantısı ile katılan Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı Genel Sekteri Gino Van Begin de zirvenin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Begin, 1750'den fazla yerel ve bölgesel idare ile beraber sürdürülebilir bir küresel ağ oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, Türkiye'den de 2021 yılı itibarıyla 15 üyelerinin bulunduğunu kaydetti.

Konuşmasında dünyadaki farklı şehirlerden örnekler veren Begin, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'ın kuraklık yönetimiyle 3 yılda su tüketimini yüzde 50 azalttığını, dünyadaki bir çok kentin bu şehir gibi yenilikçi politikalara başvurmak zorunda kalacağını kaydetti.

BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) Genel Sekreteri Maimunah Mod Sharif da zirveye video mesaj yollayarak, Kovid-19 salgınının hijyen açısından suyun önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi. Programın ilk gününde, su gündemine yönelik ulusal ve uluslararası teknik sunumlar yapılacak.

Panelin bugün düzenlenecek "Su yönetiminde liderlik ve politikalar" başlıklı başkanlar zirvesine ise CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının katılması ve "su manifestosu" açıklaması bekleniyor.

İki gün sürecek etkinlikte Türkiye'nin suyla ilgili sorunları, sorunların çözümleri, su yönetimiyle ilgili uygulamalar ve politikalar tartışılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küresel Isınma, İzmir, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İzmir'de 11 büyükşehir belediyesinin katılımıyla düzenlenen 'Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi' başladı - Son Dakika


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