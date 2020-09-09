Son dakika gündem: İzmir'de 13 ayrı suçtan arama kaydı bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 13 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede Düzce Mahallesi'nde ikamet eden S.D'nin sahte kimlik kullandığı ve arama kaydının bulunduğunu belirledi.
Zanlının evine düzenlenen operasyonla S.D, gözaltına alındı. Şüphelinin, 4 adet şahıs hak mahrumiyetinin de olduğu belirlendi.
S.D'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:15 - Kaynak: AA
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