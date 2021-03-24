Son dakika gündem: İzmir'de çimento fabrikasında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dülger'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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