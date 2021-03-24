Son dakika gündem: İzmir'de çimento fabrikasında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: İzmir'de çimento fabrikasında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti
24.03.2021 15:23
Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Bornova ilçesindeki çimento fabrikasında, temizlik çalışması sırasında elek taşıma bandına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
İzmir'in Bornova ilçesindeki çimento fabrikasında, temizlik çalışması sırasında elek taşıma bandına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Kemalpaşa Caddesi'ndeki çimento fabrikasında taş parçalarını taşıyan elek taşıma bandını temizlemekle görevli Halil Dülger (39) bandın arasına sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dülger'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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