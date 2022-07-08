Son dakika! İZMİR'DE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYONDA 7 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! İZMİR'DE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYONDA 7 TUTUKLAMA

08.07.2022 12:48

Son dakika haberlerine göre İZMİR'de, telefonda kendilerini 'avukat' olarak tanıtan ve teslim alınmayan kargo nedeniyle icra dosyası ile sigorta boçları olduğu yalanını söyleyerek dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi.

İZMİR'de, telefonda kendilerini 'avukat' olarak tanıtan ve teslim alınmayan kargo nedeniyle icra dosyası ile sigorta boçları olduğu yalanını söyleyerek dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli tutuklanırken, piyasa değeri toplam 1,7 milyon TL olan 2 otomobile de el koyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren iş yerinden telefon aramaları yaparak, kendilerini 'avukat' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan kişileri tespit etti. Şüphelilerin, 'Biz hukuk bürosundan arıyoruz. Daha önce size gelen ancak teslim almadığınız bir kargonuzla ilgili icra dosyanız var, ödeme yapmazsanız haciz gelecek' dedikleri, bazı kişilere de 'Önceden kalma sigorta borcunuz var' diyerek dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi. Salı günü iş yerine düzenlenen operasyonda 6'sı kadın 7 kişi, gözaltına alındı.

1,7 MİLYON LİRALIK 2 OTOMOBİLE EL KOYULDU

İş yerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve mağdurlara ait bilgiler ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen, haksız kazançla alınan ve başka kişinin üzerine devredilen, piyasa değeri toplam 1,7 milyon TL olan 2 otomobile de el koyuldu. Dijital materyallerdeki inceleme sonrası 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı da 9 oldu. Şu ana kadar yapılan çalışmada, 21 mağdurun ifadesinin alındığı öğrenilirken, dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika... İzmir polisinden sahte avukat çetesine operasyon: 7 tutuklama Son dakika... İzmir polisinden sahte avukat çetesine operasyon: 7 tutuklama Son dakika haberleri! Dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri! Dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! İZMİR'DE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYONDA 7 TUTUKLAMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 14:56:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! İZMİR'DE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYONDA 7 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement