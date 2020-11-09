Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

09.11.2020 14:25
Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İZMİR'i vuran depremde alt katları çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda hayatını kaybeden emekli jandarma astsubay Ramazan Ateş'in (60), enkaz altından ağır yaralı olarak çıkarılan eşi Sevil Ateş (55), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR'i vuran depremde alt katları çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda hayatını kaybeden emekli jandarma astsubay Ramazan Ateş'in (60), enkaz altından ağır yaralı olarak çıkarılan eşi Sevil Ateş (55), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevil Ateş, memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, eşi Ramazan Ateş'in yanına defnedildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Yılmaz Erbek Apartmanı'nın market bulunan alt katı ile 1'inci katı çöktü. Tamamen çökmemesi için vinçler ile desteklenen apartmanının 1'inci katındaki dairde yaşayan emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş'in enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı. Eşi Sevil Ateş ise arama- kurtarma ekiplerince ağır yaralı olarak kurtarılarak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Ateş, 4 Kasım günü Eskişehir'de toprağa verilirken, Yılmaz Erbek Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı.

Tedavisi yoğun bakımda süren Sevil Ateş dün gece doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Sevil Ateş'in cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi. Ateş, Çarşı Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Çifteler Mezarlığı'nda, eşi Ramazan Ateş'in yanında toprağa verildi. Cenazede, ateş ailesini AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Aslan, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile çok sayıda vatandaşın yalnız bırakmadı.DEPREM ENDİŞESİYLE EVİ DEĞİŞTİRMİŞLERDİ

Ateş çiftinin 20 yıl önce Emrah Apartmanı'nda oturduğunu, deprem endişesiyle daha sağlam olarak düşündükleri Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşındığı ortaya çıkmıştı.


Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ramazan Ateş, Jandarma, Emekli, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İzmir'de enkazdan yaralı çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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