Son dakika gündem: İZMİR'DE 'KAÇAK TÜTÜN' OPERASYONU - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda depo ve üretim yeri olarak kullanılan iki ayrı adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 230 kilogram kaçak tütün, çok sayıda boş ve dolu bandrolsüz makaron ile sigara sarma makineleri ele geçirildi. Öte yandan, operasyonda 3 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve bandrolsüz sigara satışının önlenmesi adına yaptıkları çalışma sonucunda, Gölcük Mahallesi'ndeki iki ayrı adresin depo ve üretim yeri olarak kullanıldığını tespit etti. Söz konusu adresleri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Operasyonda F.T. (36), K.T. (37) ve R.T. (63) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada, 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 244 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 75 bin 600 adet banrolsüz dolu makaron, 2 sigara sarma makinesi, paketlenmiş halde 9 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ve bir tüfek ele geçirildi. Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.