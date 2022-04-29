Son dakika gündem: İZMİR'DE 'KAÇAK TÜTÜN' OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika gündem: İZMİR'DE 'KAÇAK TÜTÜN' OPERASYONU

29.04.2022 12:35

Son dakika haberleri: İzmir'in Menemen ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda depo ve üretim yeri olarak kullanılan iki ayrı adrese baskın yapıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda depo ve üretim yeri olarak kullanılan iki ayrı adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 230 kilogram kaçak tütün, çok sayıda boş ve dolu bandrolsüz makaron ile sigara sarma makineleri ele geçirildi. Öte yandan, operasyonda 3 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve bandrolsüz sigara satışının önlenmesi adına yaptıkları çalışma sonucunda, Gölcük Mahallesi'ndeki iki ayrı adresin depo ve üretim yeri olarak kullanıldığını tespit etti. Söz konusu adresleri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Operasyonda F.T. (36), K.T. (37) ve R.T. (63) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada, 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 244 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 75 bin 600 adet banrolsüz dolu makaron, 2 sigara sarma makinesi, paketlenmiş halde 9 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ve bir tüfek ele geçirildi. Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika gündem: İZMİR'DE 'KAÇAK TÜTÜN' OPERASYONU
Son dakika gündem: İZMİR'DE 'KAÇAK TÜTÜN' OPERASYONU
Son dakika gündem: İZMİR'DE 'KAÇAK TÜTÜN' OPERASYONU
Son dakika gündem: İZMİR'DE 'KAÇAK TÜTÜN' OPERASYONU

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İZMİR'DE 'KAÇAK TÜTÜN' OPERASYONU İZMİR'DE 'KAÇAK TÜTÜN' OPERASYONU İzmir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor İzmir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Menemen, Polis, İzmir, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İZMİR'DE 'KAÇAK TÜTÜN' OPERASYONU - Son Dakika
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