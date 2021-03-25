Markete soygun girişimi güvenlik kamerasında - Son Dakika

Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

O sırada kasaya yönelen market çalışanı N.C. (24), raftan aldığı sigarayı uzatırken şüpheli yanında bulundurduğu silahı doğrultarak ateş ettikten sonra kasada bulunan paraları istedi.

İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, Yener Caddesi'ndeki markete girerek çalışana sigara almak istediğini söyledi.

İzmir 'in Bornova ilçesinde marketler zincirine ait bir iş yerindeki silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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