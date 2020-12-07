Günaltay Mahallesi'nde Ali A. (50) ve ağabeyi Yüksel A. (59), rahatsızlanmaları üzerine ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir 'in Karabağlar ilçesinde sahte içki kaynaklı metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kardeşlerden biri öldü, diğerinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı