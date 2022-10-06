Son dakika gündem: İzmir'de oğlunu öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: İzmir'de oğlunu öldüren şüpheli yakalandı

06.10.2022 18:58
Son dakika gündem: İzmir'de oğlunu öldüren şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre İzmir'in Konak ilçesinde, kahvaltı sırasında tartıştığı oğlunu öldürüp kaçan şüpheli yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, kahvaltı sırasında tartıştığı oğlunu öldürüp kaçan şüpheli yakalandı.

Millet Mahallesi 2575 Sokak'ta ikamet eden Y.C. (66) ile oğlu Kenan C. (41) arasında kahvaltı masasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C, tabancayla oğluna ateş edip evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kenan C'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kenan C'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Görgü tanığı anne de ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan Y.C'yi Konak ilçesinde yakaladı.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İzmir'de oğlunu öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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