Son dakika gündem: İzmir'de orman yangını (1) - Son Dakika
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Son dakika gündem: İzmir'de orman yangını (1)

10.10.2022 13:43
Son dakika gündem: İzmir'de orman yangını (1)

Son dakika haber: İZMİR'in Bergama ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Bergama ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bergama'nın Kırsal Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.


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Kaynak: DHA

Bergama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İzmir'de orman yangını (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İzmir'de orman yangını (1) - Son Dakika
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