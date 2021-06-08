İzmir'de hafif ticari araçtaki 26 kilo uyuşturucuyu 'Mia' buldu - Son Dakika

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta, narkotik köpek 'Mia' ile yapılan aramada, 26 kilo 140 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün akşam, İzmir Otoyolu Akalan Gişeleri'nde hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpek 'Mia' ile yapılan aramada, bagajdaki valiz içinde, paketler halinde 26 kilo 140 gram bonzai ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.