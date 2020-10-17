Son dakika haber... Polyester atölyesindeki yangın hasara neden oldu (3) - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir polyester atölyesinde yangın çıktı.

Karabağlar Sanayi Sitesi 719/4 sokaktaki 3 katlı atölyenin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yoğun dumanın yükseldiği yangına köpükle müdahale eden itfaiye ekibi, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında hafif yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği yangında, iş yerinde hasar oluştu.