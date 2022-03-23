Son dakika gündem: İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

23.03.2022 09:33
Son dakika gündem: İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de sokak satıcılarının kullandığı bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 220 kilogram skunk esrar ve 1 kilo 548 gram kokain ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de sokak satıcılarının kullandığı bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 220 kilogram skunk esrar ve 1 kilo 548 gram kokain ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, yaklaşık 1 ay süren takibin ardından sokak satıcılarının kullandığı çiftliğe baskın düzenledi.

Operasyonda M.K (32), A.K (49), R.B (20), S.B (30) ve H.B (18) gözaltına alındı.

Detektör köpek Rex'in de katıldığı aramada dağıtıma hazır hale getirilmiş 220 kilogram skunk esrar, 1 kilo 548 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Kokain, Esrar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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