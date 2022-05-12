Son dakika gündem: İzmir'de suya yüzde 15 zam - Son Dakika
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Son dakika gündem: İzmir'de suya yüzde 15 zam

12.05.2022 08:53
Son dakika gündem: İzmir'de suya yüzde 15 zam

Son dakika haber: İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) mayıs ayı olağan meclis oturumunda temmuz ayından itibaren suya yüzde 15 zam yapılması kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) mayıs ayı olağan meclis oturumunda temmuz ayından itibaren suya yüzde 15 zam yapılması kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) mayıs ayı olağan meclis oturumu Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında yaklaşık 4 saat süren meclisin ana gündemlerinden birisi temmuz ayından itibaren geçerlik olacak olan su zammı oldu.

Kentte mart ayında alınan yüzde 30'luk zam kararının ardından suya bir zam daha geldi. Komisyonlardan oy çokluğuyla geçen ve temmuz ayından itibaren suya yüzde 15 zam yapılmasını içeren önerge toplantıda oy çokluğuyla kabul edildi.

İZSU Olağanüstü Genel Kurulunda mart ayından sonra her ay su tarifelerinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre şekillendirmesi konusunda karar alınmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İzmir'de suya yüzde 15 zam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İzmir'de suya yüzde 15 zam - Son Dakika
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