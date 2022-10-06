Son dakika gündem: İZMİR'DE TARTIŞTIĞI OĞLUNU KAHVALTI SOFRASINDA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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Son dakika gündem: İZMİR'DE TARTIŞTIĞI OĞLUNU KAHVALTI SOFRASINDA ÖLDÜRDÜ

06.10.2022 14:26

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'de yaşayan Y.C. (66) henüz bilinmeyen bir nedenle kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlu Kenan Sinan C.'yi (41) tabancayla vurarak öldürdü.

İZMİR'de yaşayan Y.C. (66) henüz bilinmeyen bir nedenle kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlu Kenan Sinan C.'yi (41) tabancayla vurarak öldürdü. Polis olaydan sonra kayıplara karışan Y.C.'nin yakalanması çalışma başlattı

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Çobançeşme Mahallesi 2575 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan Y.C., kahvaltı sofrasında henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat ustası oğlu Kenan Sinan C. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evinde bulunan tabanca ile ateş eden Y.C., oğlu Kenan Sinan C.'yi göğsünden yaraladı. Kenan Sinan C. kanlar içinde yere yığılırken, Y.C. ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kenan Sinan C.'nin öldüğü belirlendi. Kenan Sinan C.'nin cesedi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Y.C.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İZMİR'DE TARTIŞTIĞI OĞLUNU KAHVALTI SOFRASINDA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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