İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda örgüte ait doküman ve dijital belgeler ele geçirildi.
Aramalarda bulunan iki kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeğine el kondu.
Kaynak: AA
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