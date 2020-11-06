Ayda bebek yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika

Hastanede 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 21 depremzedenin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İZMİR - İzmir 'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ayda Gezgin'in normal servise çıkarıldığı öğrenildi.

Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti