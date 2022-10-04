Son dakika gündem: İZMİR'DEKİ 'MÜSİLAJ 2 OPERASYONU'NDA 10 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika gündem: İZMİR'DEKİ 'MÜSİLAJ 2 OPERASYONU'NDA 10 TUTUKLAMA

04.10.2022 10:54

Son dakika haberleri: İZMİR'de 'Müsilaj-2 Operasyonu' kapsamında 'Camgöz' ve 'Beldekler' çetelerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

İZMİR'de 'Müsilaj-2 Operasyonu' kapsamında 'Camgöz' ve 'Beldekler' çetelerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı. Diğer 1 şüpheli ise polisteki ifadesinin ardından salıverildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan 'Müsilaj-2 Operasyonu' kapsamında, İzmir'de 2 organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Camgöz' ve 'Beldekler' çetelerine yapılan baskınlarda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda; 5 pompalı tüfek, 3 tabanca ve bunlara ait fişek ve mermiler ile çeşitli uyuşturucu maddeler, çek ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'inin Beldekler, 9'unun ise Camgöz çetesi adına faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, 19'u dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

CAMGÖZ ÇETESİNİN CİNAYET VE YARALAMA SUÇLARI

Operasyon düzenlenen Camgöz çetesinin üyesi oldukları ileri sürülen 39 kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan dava açılmıştı. Camgöz çetesi üyelerinin İzmir'in Foça ilçesinde manav işleten İsmail K.'yi, Foça Belediye Başkanı'nın azmettirmesi ile silahla yaraladığı iddia edilmişti. Ayrıca 4 Haziran'da Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Aslan ile Karşıyaka'da berber dükkanı işleten Yener Edis'in öldürülmesi olayları ile ilgili de yine Camgöz çetesi üyelerinin isimleri geçmişti.

BİRÇOĞU AYNI AİLEYE MENSUP

Karşıyaka, Çiğli ve Menemen ilçelerinde yasa dışı çete faaliyetleri yürüttükleri belirlenen 'Beldekler' çetesinin yönetici üyelerinin birçoğunun ise aynı aileye mensup olduğu belirtildi. Örgütün, kredi çekemeyen kişilere yüksek faizle para verip, faiz oranını sürekli artırarak, borçlarını kapatmalarını imkansız hale getirdikleri ve bu yolla birçok vatandaşın gayrimenkullerini ellerinden aldıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınan 7 şüphelinin Çiğli ilçesinde 10 katlı bir apartman binası başta olmak üzere, çeşitli ev ve arabaları tehdit ve baskı yoluyla elde ettikleri bildirildi.

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Kaynak: DHA

Karşıyaka, Operasyon, Müsilaj, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İZMİR'DEKİ 'MÜSİLAJ 2 OPERASYONU'NDA 10 TUTUKLAMA - Son Dakika

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