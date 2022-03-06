İzmir'in Çiğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
İzmir Çevre Yolu'nun Sasalı mevkisinde Burak Özen yönetimindeki 35 BJE 10 plakalı otomobil, emniyet şeridinde seyir halindeki Nihat Kurşunlu idaresindeki 35 H 0142 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika