Son dakika gündem: İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü

06.03.2022 23:48
Son dakika gündem: İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü

Son dakika haberler: İzmir'in Çiğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

İzmir'in Çiğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

İzmir Çevre Yolu'nun Sasalı mevkisinde Burak Özen yönetimindeki 35 BJE 10 plakalı otomobil, emniyet şeridinde seyir halindeki Nihat Kurşunlu idaresindeki 35 H 0142 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Otomobil, İzmir, Çiğli, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika
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