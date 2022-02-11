Son dakika gündem: İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Buca'da bir ev ve araçta arama yaptı.

Narkotik köpeği Rota'nın da katıldığı aramada 489 gram skunk, 458 gram metamfetamin, bir miktar eroin, kokain ve sentetik ecza ile 1 hassas terazi, 1 tüfek ve 4 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A. (36) ve A.K. (46) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.