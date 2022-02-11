Üye Girişi
Son dakika gündem: İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

11.02.2022 13:03
Son dakika gündem: İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Buca'da bir ev ve araçta arama yaptı.

Narkotik köpeği Rota'nın da katıldığı aramada 489 gram skunk, 458 gram metamfetamin, bir miktar eroin, kokain ve sentetik ecza ile 1 hassas terazi, 1 tüfek ve 4 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A. (36) ve A.K. (46) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:57 Babasının yolunda! Cristiano Ronaldo Junior, dev takımda forma giyecek
12:52 Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 13:12:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement