Son dakika gündem: İzmir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

Son dakika gündem: İzmir'e şehit ateşi düştü

27.12.2020 10:42
Son dakika gündem: İzmir'e şehit ateşi düştü, System.String[]

Son dakika gündem haberi: HAKKARİ'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent'in (30) İzmir'in Torbalı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

HAKKARİ'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent'in (30) İzmir'in Torbalı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin baba evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında, dün çığ düşmesi sonucu 2 asker kar altında kaldı. Kar altından yaralı olarak kurtarılan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Ailesinin üç çocuğundan en küçüğü olan Uzman Çavuş Özbent'in İzmir Torbalı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Emre Balci ve Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, bugün saat 02.00 sıralarında şehidin Ayrancılar Mahallesi'ndeki evine gelerek, baba Mevlüt Özbent'e şehadet haberini verdi. Acı haberin ardından Şehit Özbent'in baba evi ve bulunduğu sokağa vinç yardımıyla Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent'in cenazesinin yarın öğlen düzenlenecek askeri törenle Torbalı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika gündem: İzmir'e şehit ateşi düştü
Son dakika gündem: İzmir'e şehit ateşi düştü
Son dakika gündem: İzmir'e şehit ateşi düştü

Uzman Çavuş, Torbalı, İzmir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İzmir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika


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