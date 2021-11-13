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Son dakika gündem: İzmir Kemalpaşa'daki rüşvet operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika

Son dakika gündem: İzmir Kemalpaşa'daki rüşvet operasyonuna 3 tutuklama

13.11.2021 08:23
Son dakika gündem: İzmir Kemalpaşa'daki rüşvet operasyonuna 3 tutuklama

Son dakika haberi: İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, jandarma tarafından 9 Kasım sabahı Kemalpaşa'da düzenlenen operasyonda 6'sı belediye çalışanı, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan binalara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri belirtildi. Aralarında CHP Kemalpaşa eski İlçe Başkanı M.A., Yapı Kontrol Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri İ.V., M.Ç., C.Y., A.Ö. ve Y.H. ile Yapı Kontrol eski Müdürü K.A.'nın da bulunduğu 11 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.Ç., K.A. ve İ.V. tutuklandı, L.K. ve O.K. savcılık ifadesinin ardından, 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Son dakika gündem: İzmir Kemalpaşa'daki rüşvet operasyonuna 3 tutuklama
Son dakika gündem: İzmir Kemalpaşa'daki rüşvet operasyonuna 3 tutuklama

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İzmir Kemalpaşa'daki rüşvet operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İzmir Kemalpaşa'daki rüşvet operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika
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