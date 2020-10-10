Son dakika haber... İzmir polisi telefonlara gelen mesajlar konusunda vatandaşları uyardı - Son Dakika

Son dakika haber... İzmir polisi telefonlara gelen mesajlar konusunda vatandaşları uyardı

10.10.2020 01:17
Son dakika haber... İzmir polisi telefonlara gelen mesajlar konusunda vatandaşları uyardı, System.String[]

Son dakika haberleri: İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşların cep telefonlarına son günlerde gelen 'Milli dayanışma projesi, pandemi destek, Sağlık Bakanlığı sosyal destek, kart aidatları iadesi' gibi içerikli mesajların içerisindeki linklerde zararlı yazılımlar bulunduğu ve...

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşların cep telefonlarına son günlerde gelen 'Milli dayanışma projesi, pandemi destek, Sağlık Bakanlığı sosyal destek, kart aidatları iadesi' gibi içerikli mesajların içerisindeki linklerde zararlı yazılımlar bulunduğu ve bu linklerin güvenirliğinin teyit edilmeden tıklanmaması yönünde ikazda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son zamanlarda yapılan ihbar ve soruşturmalar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından vatandaşlara destek adı altında birçok konu içeren mesajlar atıldığını ve bu mesajların içerisinde zararlı yazılım olduğunu tespit etti. Vatandaşların telefonlarına 'Milli dayanışma projesi, pandemi destek, Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal destek, kart aidatları iadesi' gibi içeriklerin yer aldığı mesajları gönderen şüphelilerin, metinlerin içerisindeki linklere zararlı yazılım yerleştirildiğini belirledi. Zararlı yazılımı telefona indirilmesini ve kurulmasını sağlayan şüphelilerin, bu zararlı yazılım ile akıllı telefonların birçok yetkisinin ele geçirilmesi ile kişinin bilgisi olmadan yine aynı sms metninin telefon rehberinde kayıtlı tüm kişilere gönderildiği, bu şekilde tanıdıkları kişilerden gelen mesajlara itimat edilerek linke tıklandığı ve yüklemenin gerçekleştirildiği, yüklenen zararlı yazılımın aynı zamanda kullanılan telefonu dış müdahalelere karşı savunmasız bırakarak, kayıtlı şifreler, video ve fotoğraflar, sosyal medya hesapları ve mobil bankacılık uygulamaları da dahil birçok kişisel veriyi erişime açık hale getirdiği belirlendi.

Linklerin güvenirliği teyit edilmeli

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuya ilişkin vatandaşlara dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşların tanıdıkları kişilerden gelse dahi, sms veya e-posta yoluyla gönderilen linklerin güvenilirliğini teyit etmeden tıklamaması, güvenilirliği bilinen uygulama mağazaları dışındaki sitelerden mobil uygulama indirilmemesini önerdi. Öte yandan, bu durumla karşılaşılması durumunda, akıllı telefonların mobil veri, wi-fi bağlantısının kesilmesi, telefonunun sim kartının çıkarılması, cihazın tamamen kapatılması, kullanılan mobil bankacılık hesaplarının tedbiren askıya alınması gibi önlemlerle yaşanabilecek mağduriyetleri en aza indirilebileceği belirtildi. - İZMİR

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İzmir polisi telefonlara gelen mesajlar konusunda vatandaşları uyardı - Son Dakika

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