Son dakika gündem: İznikli çocuklar erken kulaç attı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İznik ilçesinde havaların ısınmasını fırsat bilen çocuklar göle akın etti.

Bursa'nın İznik ilçesinde havaların ısınmasını fırsat bilen çocuklar göle akın etti. İznikli çocuklar suyun tadını çıkarıyor. Boyalıca Mahallesi'nde havanın sıcaklığını fırsat bilen çocuklar İznik gölüne akın etti. Çocuklar deniz mevsimini erken açtı. Doyasıya yüzen çocuklar, "Çok sıcak bir hava var. Göle girmek istedik. İznik gölünün sıcaklığı çok güzel. Biz çocuklar yüzme mevsimini erken sezonunu açtık" dediler. - BURSA

Son Dakika

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