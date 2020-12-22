Son dakika gündem: JAKEM'de köpeklere helikoptere binme ve inme eğitimi verildi - Son Dakika

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitim gören "hizmet köpeği" ve kullanıcılarının helikoptere binme ve inme eğitimleri gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı ırklardaki köpekler, emniyet ve asayiş hizmetlerine katkı sağlaması, güvenlik güçlerine suç ve suçluyla mücadelede destek vermesi amacıyla yavruluk döneminden itibaren Nevşehir'deki JAKEM'de özel eğitimden geçiriliyor.

Arama-kurtarma, asayiş hizmetleri, erzak tespit, bomba arama, iz takip, kadavra arama, mayın arama, operasyon, uyuşturucu madde bulma, yangın tespit branşlarında doğumdan emekliliklerine kadar eğitilen köpekler, yurt içinde çeşitli bölgelerin yanı sıra sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarında da kullanılıyor.

Hizmet köpeği ve kullanıcılarına bu kapsamda, helikoptere binme ve helikopterden inme eğitimleri verildi.

Köpekler kullanıcılarıyla birlikte İl Jandarma Komutanlığı helikopter pistinden havalanarak Nevşehir semalarında dolaştırıldı.