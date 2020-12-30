Jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye ceza kesti - Son Dakika

Jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye ceza kesti

30.12.2020 22:33

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde drone ile denetim yaptı, tedbirlere uymayan 6 kişiye ceza kesti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde drone ile denetim yaptı, tedbirlere uymayan 6 kişiye ceza kesti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor.

Sorumluluk bölgesindeki kontrol noktalarında drone ile trafik denetimi yapan ekipler, durdurdukları araçlarda Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Semt pazarlarında da Kovid-19 denetimi yapan jandarma, esnaf ile vatandaşlardan salgın tedbirlerine özveriyle riayet etmeleri gerektiğini anlattı.

Jandarma ekipleri son 24 saatte sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve maske takmayan 6 kişiye ceza kesti.

Jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye ceza kesti
Jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye ceza kesti
Jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye ceza kesti
Jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye ceza kesti

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye ceza kesti - Son Dakika


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