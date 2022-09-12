Son dakika gündem: JANDARMA OPERASYONUNDA ALTIN, DÖVİZ VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ 2 GÖZALTI

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen döviz ve altınlarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbarat çalışmasıyla E.D. ve N.Z.D.'nin evlerinde uyuşturucu imal edip, sattığı bilgisine ulaştı. Araştırmanın ardından bugün saat 12.30 sıralarında harekete geçen jandarma, şüphelilerin Gökova Mahallesindeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 685 kök hintkeneviri, 9 kilo 350 gram kubar esrar, 3 hassas terazi, 8 parça ışıklandırmalı kenevir yetiştirme düzeneği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin İngiliz sterlini, 1 kilo 650 gram külçe altın, 2 Cumhuriyet altını, 6 yarım altın, 17 çeyrek altın ve 8 parça ışıklandırmalı kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi. Şüpheliler E.D. ve N.Z.D., gözaltına alındı. (DHA)