Son dakika: KASTAMONU - Jandarma sel felaketinden etkilenen Bozkurt'un yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor - Son Dakika

Türkiye'nin farklı illerinden gelen jandarma ekipleri, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraları sarmak için canla başla çalışıyor.

Şiddetli yağışın ardından ilçede 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından günlük hayata yavaş yavaş dönülüyor.

Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen bin 530 jandarma, ilçedeki hayatın normale dönmesi için özveriyle çalışıyor. Yıkımların yaşandığı, balçık altında kalan ilçede, kimi kazma, kimi de kürekle çalışan jandarmalar, fırçalarla da ince temizlik yapıyor.

Binaların altındaki balçık ve suyu çıkartan jandarma ekipleri, daha sonra binaları yıkayarak temiz bir şekilde sahiplerine teslim ediyor.

Ev ve iş yerlerinde yapılan temizlik sırasında vatandaşların altın, para ve değerli eşyalarını bulan ekipler, balçıktan arındırdıktan sonra bulduklarını sahiplerine teslim ediyor. Ekipler titizlikle yaptıkları temizlik çalışmaları sırasında şu ana kadar buldukları çok sayıda altın ve değerli eşyayı sahibine verdi.

Afet bölgesinde kendilerine ihtiyaç duyulan her yerde görev yapan jandarma ekipleri, bir yandan da selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşlara yardım ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı ilçede, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'ne gelen talepler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, vatandaşların selde zarar gören eşyalarını istedikleri yere askeri araçla götürüyor. Askerler, kamyonetten indirilen eşyaların taşınmasına da yardım ediyor.

Jandarma ekipleri bir yandan da arama çalışmalarına destek veriyor.

Çalışmaları incelemek için sık sık jandarma ekiplerini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özverili çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik etti.