Son dakika gündem: Jandarmadan Trafik Haftası uygulaması - Son Dakika

Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri Trafik Haftası etkinleri kapsamında hafta boyunca ilçenin çeşitli noktalarında yaptıkları uygulamalarla sürücüleri bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri sürücüleri özellikle maske, emniyet kemeri, aşırı hız gibi konularda uyardı, uygulama sırasında sürücülere trafik kurallarını içeren broşür verdi.

Uygulamalar sırasında sürücülerin sokağa çıkma izin belgesi olup olmadığına bakıldı, ruhsat ve sürücü belgeleri de kontrol edildi.

Jandarma trafik görevlileri sürücülere gerekli uyarılarda bulunduktan sonra çocuklar için de jandarma trafik boyama kitabı hediye etti.