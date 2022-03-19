Son dakika gündem: Japonya 5 yıl içerisinde Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacak - Son Dakika
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Son dakika gündem: Japonya 5 yıl içerisinde Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacak

19.03.2022 20:04
Son dakika gündem: Japonya 5 yıl içerisinde Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacak

Son dakika gündem haberi: Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin önümüzdeki 5 yıl içinde Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin önümüzdeki 5 yıl içinde Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

Kişida, göreve başlamasından bu yana Hindistan'a yaptığı ilk ziyarette mevkidaşı Narendra Modi ile bir araya geldi.

İki lider, ekonomiden güvenlik iş birliğine kadar pek çok konuda görüşmelerde bulundu.

Kişida, yaptığı basın açıklamasında, ülkesinin önümüzdeki 5 yıl içinde ikili ticareti artırması beklenen bir anlaşmayla Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacağını söyleyerek, yatırım planının altyapının geliştirilmesinden yeşil enerjiye kadar birçok sektör için büyük fayda sağlayacağını kaydetti.

Ayrıca iki tarafın Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik ilişkilerini güçlendirme taahhüdünü teyit ettiğini belirten Kişida, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin de görüşmeler yaptıklarını aktardı.

"Rus saldırısı, uluslararası normları sarstığı için ciddi bir meseledir." deyan Kişida'nın Hindistan ziyareti yarın sona erecek.

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Yatırım, Japonya, dolar, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Japonya 5 yıl içerisinde Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacak - Son Dakika


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