Son dakika gündem: Japonya'da Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 53 - Son Dakika
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Son dakika gündem: Japonya'da Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 53

15.03.2022 07:43
Son dakika gündem: Japonya'da Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 53

Edinilen son dakika gelişmesine göre Japonya'da anket, kamuoyunun, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine desteğinin yüzde 53 seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

Japonya'da anket, kamuoyunun, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine desteğinin yüzde 53 seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

Kamu yayıncısı NHK, hafta sonu 2 bin 200'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği ankette, Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini araştırdı.

Anketten, Ekim 2021 olağan seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteğinin yüzde 53 olduğu sonucu çıktı.

Önceki ankete kıyasla, destek oranında yüzde 1 düşüş kayda geçti. Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı ise 2 puan düşüşle yüzde 25'e indi.

Katılımcıların yüzde 42'si, hükümetin, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya ekonomik yaptırımlarını uygun bulurken, yüzde 40'ı ise "daha sert yaptırımlar" talep etti.

Hükümetin, Ukrayna'dan mülteci kabul edilmesi programlarına yönelik, katılımcıların yüzde 85'i, bu hamleyi doğru bulduklarını beyan etti.

İktidardaki LDP'nin Eylül 2021 sonundaki iç seçimlerinde genel başkanlığı kazanan Kişida, 4 Ekim'de Temsilciler Meclisinde başbakan seçilmişti.

Başbakan olarak ilk siyasi sınavını Ekim 2021'deki olağan milletvekili genel seçiminde veren Kişida, sandalye sayısını düşürse de meclis çoğunluğunu korumuştu.

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Liberal Demokrat Parti, Başbakan, Japonya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Japonya'da Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 53 - Son Dakika


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