Son dakika gündem: Japonya'da trafik kazalarındaki ölüm sayısı 1948'den beri en düşük seviyeye düştü - Son Dakika

Japonya'da trafik kazalarındaki ölümlerin 1948'den beri ilk kez 3 binin altına düştüğü bildirildi.

Ulusal Polis Ajansına (NPA) göre, kayıtların tutulduğu 1948'den beri ilk kez 3 binin altına düşen trafik kazalarındaki ölüm sayısı 2020'de 2 bin 839 oldu.

Rekor düşüşün yaşandığı geçen yıl 309 bin trafik kazası meydana geldi ve toplamda 368 bin 601 kişi yaralandı.

Kazalarda hayatını kaybedenlerin yüzde 56,2'sini 65 yaş ve üstü kişiler oluşturdu.

NPA kayıtlarına göre, ölümler 1970'te 16 bin 765 ile zirveyi görürken, 2019'da ise 3 bin 215 ölüm kaydedildi.