Son dakika gündem: Juliopolis antik kenti ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde 2009 yılında kurtarma kazılarıyla gün yüzüne çıkarılan Juliopolis antik kenti ziyaretçilerini bekliyor.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AA muhabirine, Juliopolis antik kenti ve nekropolünün Sarıyar baraj gölünün kuzeyindeki kalker kayalıklar üzerine konumlandığını söyledi.

2011 yılında yapılan kazılarda nekropol alanında 276 mezar odasına ulaşıldığını belirten Öntaş, "Ayrıca 2011 yılında yapılan kazılarda farklı bir tip olarak, kap içine gömü yapılmış bir mezar da açığa çıkarılmıştır." dedi.

Mezarlarda ele geçirilen buluntular sayesinde Juliopolis kentinde yaşayan halkın sosyal, ekonomik, ticari ve dini profilini tanımayı sağlayan önemli veriler saptanmış olduğuna değinen Öntaş, şunları kaydetti:

"Buluntular üzerinde en çok Anadolu'nun yerel ay tanrısı Men'e ait tasvirlere rastlanmaktadır. Çoğunlukla sikkeler ve yüzük taşları üzerinde betimlenen diğer tapınımlar ise Zeus, Nike, Artemis, Aphrodite, Ares, Asklepios, Hermes, Nemesis, Telesphoros, Tykhe ve Herakles'tir. Altın, gümüş, bronz, demir gibi madenlerle birlikte kullanılmış yarı değerli taşlardan yapılmış yüzükler, küpeler ve kolye uçları üzerinde tanrı-tanrıçalar ve değişik tasvirlere rastlanmıştır. Ayrıca ele geçen komşu kentlere ait şehir sikkeleri, Juliopolis'in bu kentlerle olan ticari ilişkilerini anlamamız açısından önem arz etmektedir."

Öntaş, tüm bu güzellikleri, var olan değerleri, mezar odalarını görmek isteyenleri antik kente davet etti.