Afganistan'ın başkenti Kabil'de doktorları taşıyan araca düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kalakan bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Pençşir hastanesinde görev yapan doktorları taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.
Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kabil'de doktorları taşıyan araca bombalı saldırı: 1 ölü - Son Dakika