Son dakika gündem: Kabin bagajı uygulaması 17 Aralık'tan itibaren normale dönüyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Kabin bagajı uygulaması 17 Aralık'tan itibaren normale dönüyor

16.12.2020 09:26
Son dakika gündem: Kabin bagajı uygulaması 17 Aralık'tan itibaren normale dönüyor, System.String[]

Son dakika haberler: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)'nün aldığı karar doğrultusunda, 17 Aralık'tan itibaren yolcular uçağa kabin bagajıyla binebilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)'nün aldığı karar doğrultusunda, 17 Aralık'tan itibaren yolcular uçağa kabin bagajıyla binebilecek.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz aylarda yolcuların uçak içerisine kabin 8 kilogramlık kabin bagajlarının alınması yasaklanmıştı. Yolcular bu haklarını uçak altına kullanabiliyordu. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda SHGM'nin yeni düzenlemesiyle birlikte 17'tan itibaren kabin bagaj uygulamasına yeniden geçileceğini açıkladı. Bilal Ekşi paylaşımda, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (@SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile uçak içi el bagaj kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyor. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Koronavirüs, Aralık, Uçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kabin bagajı uygulaması 17 Aralık'tan itibaren normale dönüyor - Son Dakika


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