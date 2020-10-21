Son dakika gündem: Kaçak içki sevkiyatına jandarmadan suçüstü - Son Dakika

Son dakika gündem: Kaçak içki sevkiyatına jandarmadan suçüstü
21.10.2020 10:17
Son dakika haber: ADANA'dan Mersin'e götürülmek istenen 103 litre kaçak içki, Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta ele geçirildi.
ADANA'dan Mersin'e götürülmek istenen 103 litre kaçak içki, Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta ele geçirildi.
Sahte alkol üretimi ve satışı yapanlara yönelik çalışmalarını sürdüren Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin, Adana'dan Mersin'e yüklü miktarda bandrolsüz kaçak içki sevk edeceğini belirledi. Plakası belirlenen aracı Tarsus'un Yenice Mahallesi'nde durduran jandarma ekipleri, yaptığı aramada 103 litre kaçak rakı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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