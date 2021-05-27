KADIKÖY'DE DÜKKANLARDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA Kadıköy'de dükkanlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de farklı tarihlerde 10 ayrı yerden cep telefonu, cüzdan, gözlük gibi eşyaların çalındığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda güvenlik kameraları incelemeye alındı. Hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. İsminin İ.K olduğu öğrenilen şüpheli Osmanağa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.