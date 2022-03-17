KADIKÖY'DE KAZADA ÖLEN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DAYISI: OTOMOBİLİ ALIP KAÇIRMIŞ - Son Dakika
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KADIKÖY'DE KAZADA ÖLEN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DAYISI: OTOMOBİLİ ALIP KAÇIRMIŞ

17.03.2022 13:13
KADIKÖY'DE KAZADA ÖLEN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DAYISI: OTOMOBİLİ ALIP KAÇIRMIŞ

KADIKÖY'de yaptığı kazada hayatını kaybeden Saltuk Buğrahan Demir'in (17) dayısı Şakir Kılıç, "Otomobili alıp kaçırmış.

KADIKÖY'de yaptığı kazada hayatını kaybeden Saltuk Buğrahan Demir'in (17) dayısı Şakir Kılıç, "Otomobili alıp kaçırmış. Annesi bize haber verdi. Gittik, gördük ki her zaman kazaların meydana geldiği bir yerde bizim oğlumuz da kaza yapmış" dedi.

Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Saltuk Buğrahan Demir(17) idaresindeki 34 SIR 97 plakalı otomobil Yenisahra ayrımında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobilin motoru 200 metre ileriye fırladı. Kazada ölen Saltuk Buğrahan Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada bekleyen acılı aile Demir'in kazadan önce intihar notu bıraktığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Saltuk Buğrahan Demir'in dayısı Şakir Kılıç, 'Otomobili gizlice alıyor, evden çıkıyor. Annesi sonradan fark ediyor ve o panikle bizi aradı. Zaten akabinde çok uzun zaman geçmeden, hava da yağmurluydu, karanlıktı, kaza yaptığını duyduk. Gittik, gördük ki her zaman kazaların meydana geldiği bir yerde bizim oğlumuz da kaza yapmış" dedi.

Saltuk Buğrahan Demir'in bugün İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

KADIKÖY'DE KAZADA ÖLEN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DAYISI: OTOMOBİLİ ALIP KAÇIRMIŞ
KADIKÖY'DE KAZADA ÖLEN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DAYISI: OTOMOBİLİ ALIP KAÇIRMIŞ
KADIKÖY'DE KAZADA ÖLEN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DAYISI: OTOMOBİLİ ALIP KAÇIRMIŞ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE KAZADA ÖLEN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DAYISI: OTOMOBİLİ ALIP KAÇIRMIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE KAZADA ÖLEN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DAYISI: OTOMOBİLİ ALIP KAÇIRMIŞ - Son Dakika
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