Son dakika gündem: Kadıköy'deki yangında genç müzisyen hayatını kaybetti - Son Dakika

Haber-Kamera: Mustafa ESEN/ KADIKÖY'de sabah saatlerinde 8 kişinin kaldığı bir dairede çıkan yangında, müzisyenlik yapan Yusuf Can Döğüşçü hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek ve apartmanda kalanları çıkarmak için büyük bir mücadele verdi.

Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokak içerisinde sabah saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangına, başta Kadıköy İtfaiyesi olmak üzere çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevlerle baş etmeye çalışırken, bir taraftan da üst katlarda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye uzun uğraşlar sonucu, yangını kontrol altına aldı. Bu sırada merdivenle üst katlara ulaşan itfaiye, vatandaşların güvenliğinden emin oluncaya kadar bir süre bekledi. Yangının kontrol altına alınmasından sonra binada kalanlar, apartmanın merdivenlerinden kontrollü bir şekilde indirildi.

MÜZİSYEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ