Son dakika gündem: Kadınlar, çöpe gidecek atıkları kazanca dönüştürüyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Kadınlar, çöpe gidecek atıkları kazanca dönüştürüyor

18.12.2020 11:19

Son dakika haberleri... Nevşehir'de evsel atıkları dekoratif aksesuarlar ve çeşitli malzemelere dönüştüren kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Nevşehir'de evsel atıkları dekoratif aksesuarlar ve çeşitli malzemelere dönüştüren kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Nevşehir Belediyesi ile İŞKUR iş birliğinde başlatılan Dekoratif Ev Aksesuarları Kursu'na katılan 12 kadın, hem atık malzemelere geri dönüşümle hayat veriyor hem de çöpe gidecek ürünlerden gelir elde ediyor.

Kursta atık kağıt, çorap ve şişeden aksesuar, ip ve gömleklerden para cüzdanı ve kırlent ile çeşitli ürünler ortaya çıkaran kadınlar, eğitimleri boyunca günlük 30 lira da harçlık alıyor.

Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışma Merkezindeki kursa katılanlardan ev hanımı Hatice Sayılır, AA muhabirine, yıllardır evde kullanım ömrü dolan malzemeleri çöpe gönderdiklerini, buradaki eğitimlerle atıkları değerlendirme konusunda bilinçlendiklerini söyledi.

Atıkların, çöp yerine cüzdana girdiğini belirten Sayılır, "Kullanmadığımız eşyaları çöpe atmadan değerlendirmeyi öğreniyoruz. Çocuklarımızın atık kağıtlarından bebek, kalan iplerden kırlent ve para cüzdanı yaptık. Hem bütçemize katkı sağlıyor hem evdeki atıkları değerlendirmek açısından güzel oluyor." dedi.

Sevil Özkaya ise ev işlerinden kalan boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla katıldığı kursta tecrübe edindiğini, öğrendiklerini gelire dönüştürmek için çalışma yaptığını ifade ederek, "Çok çeşitli şeyler öğrendik. Ben kabak ve atık şişeleri boyuyorum." şeklinde konuştu.

Betül Yüzer de el emeği göz nuru olan birbirinden güzel ürünleri ziyarete gittiği arkadaşlarına hediye olarak götürdüğünü ve bunların çok beğenildiğini anlattı.

"Evde kolayca bulunacak ürünleri dönüştürüyoruz"

Atıkların değerlendirilmesiyle ülke ekonomisine fayda sağlandığına işaret eden usta öğretici Döne Aytekin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde eğitimleri sürdürdüklerini, kurs sayesinde ev hanımlarının rahatlıkla gelir elde edebilecek seviyeye ulaştıklarını dile getirdi.

Geri dönüşümde kişinin ufkuna göre farklı ürünler elde edilebileceğini aktaran Aytekin, şöyle devam etti:

"Dekoratif ev aksesuarları kursunda kadınlarımıza günlük harçlık imkanı sağlanıyor. Kursumuzda atık ürünlerden ev bütçesine katkı sunmak için hediyelik eşya ve aksesuar üretiyoruz. Para harcamadan etraftaki malzemeleri değerlendirme amacıyla eğitim veriyoruz. Evde kolayca bulunacak ürünleri dönüştürüyoruz. Önceki kursların ardından öğrencilerimiz, kendi yaptıkları ürünleri internet ortamından satmaya başladı. Bazı ürünleri hediyelik eşya dükkanlarında da satıyorlar. Öğrencilerin üçte biri bunu gelir kapısına dönüştürüyor, diğerleri de keyifli zaman geçirmek amacıyla hobi olarak yapıyor."

Son dakika gündem: Kadınlar, çöpe gidecek atıkları kazanca dönüştürüyor
Son dakika gündem: Kadınlar, çöpe gidecek atıkları kazanca dönüştürüyor
Son dakika gündem: Kadınlar, çöpe gidecek atıkları kazanca dönüştürüyor
Son dakika gündem: Kadınlar, çöpe gidecek atıkları kazanca dönüştürüyor

Ev Aksesuarları, Nevşehir, İŞKUR, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kadınlar, çöpe gidecek atıkları kazanca dönüştürüyor - Son Dakika


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