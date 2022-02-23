Son dakika gündem: Kadınlar hem öğreniyor hem de para kazanıyor - Son Dakika

Kadınlar hem öğreniyor hem de para kazanıyor

DÜZCE Düzce'de kadınların desteklenmesi için açılan hazır giyim kursunda eğitimler sürüyor. Kursa katılan ve eğitim alan kadınlar, hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de ürünlerini kazanca dönüştürüyor.

Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan hobi ve meslek edindirme kursları, kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor. Birçok alanda kurs açan merkez, hazır giyim konusunda da kadınlara eğitim veriyor. Hazır giyim kursunda eğitim alan kadınlar, hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de ürünlerini kazanca dönüştürüyor.

"Hobi olarak yapıyorum"

Hazır giyim kursuna devam eden kursiyerlerden Mediha Akkaya, "Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun hazır giyim kursuna devam ediyorum. Bu kurslar hep vardı ama ben 2 sene önce katıldım. Genetik bir mirasta var, annem terzidir. Bende ondan öğrenmedim ama boş vaktimi değerlendirmek amacıyla başladım kursa. Sonra alıştım ve çok da güzel gidiyor. Ben hobi olarak başladım. Ev ekonomisini de katkıda bulunuyorum. Benim gibi kursa gelen arkadaşlar için de güzel bir imkan. Çünkü iş olanağı da sağlıyor. Bu kurstan sonra tekstil fabrikalarında, makine bölümlerinde iş bulabiliyorlar. veya evdeki kendi kıyafetlerini dikerek, çocuklarının kıyafetlerini dikerek yine ev ekonomisine katkıda bulunabiliyorlar. Kursta kumaş seçiminden en son aşamada üzerimize giyene kadar bütün her şeyi hazır kalıplarla hocamız eşliğinde öğreniyoruz. Kurs bittikten sonra da hobime devam ederim. Giyimin sonu yok. Bence herkesin de bu kursa katılması gerekir. Çünkü hem keyifli hem terapi gibi geliyor. Birde bir şeyler uygulamanın da keyfini yaşıyoruz" dedi.