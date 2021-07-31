Son dakika gündem: Kadirli'deki orman yangını kısmen kontrol altında (2) - Son Dakika

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, KADİRLİ'DE İNCELEME YAPTI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 28 Temmuz günü öğle saatlerde başlayan yangın kontrol altına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve beraberindeki heyetle birlikte yangın bölgesine giderek inceleme yaptı. Soğutma çalışmaları da takip eden Çelik, Orman Bölge Müdürü'nden bilgiler aldı. Çelik, "Osmaniye'de yangınlar kontrol altına alındı. Geçmiş olsun" dedi.