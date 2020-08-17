Son dakika gündem: Kağıthane Belediyesinden 17 Ağustos'ta kentsel dönüşüm çalışması - Son Dakika

Kağıthane'de 1990 yılında hafriyat dolgu alanına kaçak şekilde yapılan 6 blok ve 288 daireden oluşan sitenin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlandı.

Marmara Denizi'nde 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayıyla Merkez Mahallesi Gamze Sokak'ta bulunan sitenin tahliyesine ve kontrollü şekilde yıkımına karar verildi.

Sitede yaşayanların talebi üzerine kentsel dönüşüme sokulan yapının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Kağıthane Belediyesinin iş birliği ile kontrollü şekilde yıkımına başlandı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21. yılında yıkımına başlanan 6 blok ve 288 daireden oluşan sitenin yerine yapılacak dairelerin hak sahiplerine 24 ay sonra teslim edilmesi planlanıyor.