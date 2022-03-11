KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA

11.03.2022 09:21

İSTANBUL'da dünden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İSTANBUL'da dünden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işlerine gitmek için dışarı çıkanlar ara sokaklardan otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Yolda kalan araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle özel saraçlarıyla işe gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Sabah dışarı çıkanlar, araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda bir çok kişi yolda kaldı. Araçlar patinaj çekerek güçlükle ilerledi. Yolda kalan araçlar ise itilerek çıkarılmaya çalışıldı. Yolda kalan bir kamyonet kaymaması için tekerine taş koyularak geri geri çıkarıldı.

YAYALAR DİK YOKUŞLARDAN GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Ana arterlerde bir sorun yaşanmazken ara sokaklarda insanlar güçlükle ilerledi. Özellikle dik yokuşlardan inenler duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.

BASIN YARDIMCI OLDU ARACIMIZI ÇIKARDIK

Yolda kalan Yol Yardım aracı sürücüsü Cemal Duru Aracı buraya park etmiştim. Geri geri geldim. Baktım yolun altı buz. Ara sokaklar kapalı olduğundan dolayı araba buraya kadar kendi kendine kaydı. Sağ olsun basından arkadaşlar yardımcı oldu. Mahalleli ile aracımızı çıkardık. Hepsine teşekkür ediyorum. Yol yardım aracı yolda kaldı dedi.

KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA
KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA
KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA
KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA
KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA
KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA
KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA
KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA
KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA
KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA
KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA
KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA

YORUMLAR
500
Bu yalnızca fragmandı! Bakan bizzat duyurdu, İstanbul'u esir alacak şiddetli kar yağışı yarın 18.00'den sonra başlayacak Bu yalnızca fragmandı! Bakan bizzat duyurdu, İstanbul'u esir alacak şiddetli kar yağışı yarın 18.00'den sonra başlayacak Kar ulaşımı da vurdu: Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edildi Kar ulaşımı da vurdu: Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edildi

Kağıthane, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
10:19 Seda Sayan 7. kez evleneceği iddiasını yalanladı!
10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
10:09 Son dakika: Terazi bozuldu! Cari açık 7,1 milyar dolar ile son 4 yılın en yüksek seviyesinde
10:02 İmamoğlu, AKOM'dan İstanbul'daki son durumu anlattı: Yarın lütfen evde kalın, programınız varsa iptal edin
09:49 Akşener, canlı yayında İmamoğlu'nun ricasını İstanbullularla paylaştı
09:35 Türk eşine kavuşan Ukraynalı Snizhana anlattı: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı!
09:41 Savaşın 16. gününde Rus ordusundan yeni hamle! Dnipro ve Lutsk kentlerine saldırıldı
09:38 Bebeğini zehirlediği iddia edilen baba, suçlamaları reddetti! Mahkemede 20 yıl hapsi isteniyor
09:39 İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! AVM'ler 12:00'da açılacak 19:00'da kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 10:31:55. #1.13#
SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLARDAKİ SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement