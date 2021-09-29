Son dakika gündem: Kağıthane'de oğlunu silahla yaraladığı iddia edilen baba tutuklandı

Son dakika haberi: Kağıthane'de, oğlunu silahla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı.

Kağıthane'de, oğlunu silahla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Sultan Selim Mahallesi Açar Sokak'taki evlerinde oturdukları sırada Kemal K. (69) ile oğlu Selim K. (48) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında silahla belinden vurularak ağır yaralanan Selim K, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, baba Kemal K.'yi gözaltına alırken evdeki aramada biri olayda kullanılan 2 silah ile 44 mermi ele geçirdi. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, evde alkol aldıkları sırada oğlunun kendisine küfür ederek dövmek için üstüne yürüdüğünü, bu sırada kendisini korumak için aldığı silahın boğuşma esnasında ateşlendiğini öne sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Kemal K, tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Selim K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kağıthane, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kağıthane'de oğlunu silahla yaraladığı iddia edilen baba tutuklandı - Son Dakika

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