Son dakika gündem: Kağıthane'de "torbacı" operasyonu kamerada - Son Dakika

KAĞITHANE'de torbacılara yönelik uyuşturucu operasyonu kameraya yansıdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda koçbaşıyla kırılarak girilen evde yatakların içinden uyuşturucu çıktı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde bir kişinin sokağa çıkma kısıtlamasında madde bağımlılarını evine çağırıp, uyuşturucu kullandırttığı ve sattığını tespit etti. Takibin ardından polis eve baskın yaptı. Akçil Sokak'taki evin kapısını koçbaşıyla kırarak eve giren polis, uyuşturucu satın almaya gelen Yasin A.'yı ve içerideki Vehbi U.'yu gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, yatakların içinde yünlerin arasına gizlenmiş çok miktarda satışa hazır "bonzai" diye tabir edilen uyuşturucu geçirildi. Evde tabanca ve hassas terazi de buldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.