Son dakika haberleri! Kağıthane'ye 50 milyonluk yatırım; 100 bin nüfusu ilgilendiriyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kağıthane'ye 50 milyonluk yatırım; 100 bin nüfusu ilgilendiriyor

31.03.2021 09:58

Son dakika haberler: Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görevdeki 2'nci yılında söz verdikleri projelerden 30'dan fazlasını tamamladıklarına dikkat çekti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görevdeki 2'nci yılında söz verdikleri projelerden 30'dan fazlasını tamamladıklarına dikkat çekti. Gelecek dönemde 100 bin nüfusu ilgilendiren projelerinin olduğuna vurgu yapan Öztekin, 'Kapalı pazar evi otopark projemiz var. Yaklaşık 50 milyonluk bir proje. Önümüzdeki yılsonu orada 450 araçlık otopark, pazar yeri ve spor merkezimizle beraber bölgeye hizmet etmiş olacağız' dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görevde bulunduğu 2 yıllık sürede ilçede hayata geçirilen projeleri sanat, basın, siyaset, spor camiası ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu '2 Yıllık Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı'nda paylaştı. Seçim öncesi vatandaşlara sözünü verdiği 53 projeden 30'unu gerçekleştirdiklerini belirten Öztekin, geri kalan 3 yıllık görev süresinde daha çok çalışarak Kağıthane'nin değerine değer katacaklarını ifade etti. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen davet renkli görüntülere de sahne oldu. Misafirlere uygulamaya geçen her bir belediye hizmeti hazırlanan ünitelerde teatral şekilde tanıtıldı.

100 BİN NÜFUSU İLGİLENDİREN 50 MİLYONLUK PROJE

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Yakın bir zamanda 100 bin nüfusu ilgilendiren Gültepe arkasındaki 5 mahallemizi kapsayan kapalı pazar evi otopark projemiz var. Yaklaşık 50 milyonluk bir proje. Bunun geçtiğimiz ocak ayında ihalesini yaptık. Şubat ayı içerisinde çalışmaya başladık. İnşallah önümüzdeki yıl sonu orada 450 araçlık otopark, pazar yeri ve spor merkezimizle beraber bölgeye hizmet etmiş olacağız. En yakın zamanda bu projeyi hayata geçiriyoruz' dedi.

'İLÇEMİZİ DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİRİYORUZ'

Öztekin, 'Yaptığımız projelere vatandaşlarımızın tepkisi çok olumlu. Mesela 'Maharetli Eller Çarşısı' kadınlar için çok değerli ve ev ekonomilerine katkı sağlayabiliyorlar. Uzay evi projesini hayata geçirdik, gençlerimiz için stüdyonuz bizden projesini hayata geçirdik. Binlerce ağaç diktik. Her yeni doğan bebeğe bir ağaç dikmeye devam ediyoruz. Buna benzer yüzlerce projeyi de hayata geçirmek için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Tematik caddelerimizi de hayata geçirdik. Kapalı Pazar ve otoparklar yapmaya devam ediyoruz. Böylece ilçemizi daha yaşanabilir hale getiriyoruz? diye konuştu.

HAYATA GEÇEN PROJELER

Başkan Öztekin'in 2 yıllık görev sürecinde hayata geçirdiği projelerden bazıları şöyle sıralandı:

'Kağıthane yeni meydanına kavuştu. Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi, 160 yıl aradan sonra restore edildi. Her Bebeğe Bir Ağaç projesi hayata geçirildi. Kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmesi amacıyla Maharetli Eller Çarşısı hizmete girdi. İş arayanlar için İstihdam Hizmet Noktası projesi hayata geçirildi. 3 adet Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi açıldı. Sosyal medyada daha profesyonel işler yapmak isteyen gençler için stüdyo kuruldu. Yaşlıların istifade edebileceği, özellikle demans ve alzheimer hastası olan vatandaşların da vakit geçirebileceği, Yaşlılar İçin Gündüz Hizmet Merkezi kuruldu. Çocuklar için Uzay Evi kuruldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda, temizlik ve giyim ürünlerini barındıran Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi hizmete açıldı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi hizmete girdi. Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi açıldı. Sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Can Dostlar Ofisi hizmete açılıyor. Sporcuhane projesi kapsamında; karate alanında Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan sporcular Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında Tokyo Olimpiyatlarına katılacak.

Son dakika haberleri! Kağıthane'ye 50 milyonluk yatırım; 100 bin nüfusu ilgilendiriyor
Son dakika haberleri! Kağıthane'ye 50 milyonluk yatırım; 100 bin nüfusu ilgilendiriyor
Son dakika haberleri! Kağıthane'ye 50 milyonluk yatırım; 100 bin nüfusu ilgilendiriyor
Son dakika haberleri! Kağıthane'ye 50 milyonluk yatırım; 100 bin nüfusu ilgilendiriyor
Son dakika haberleri! Kağıthane'ye 50 milyonluk yatırım; 100 bin nüfusu ilgilendiriyor
Son dakika haberleri! Kağıthane'ye 50 milyonluk yatırım; 100 bin nüfusu ilgilendiriyor
Son dakika haberleri! Kağıthane'ye 50 milyonluk yatırım; 100 bin nüfusu ilgilendiriyor

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Siyaset, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kağıthane'ye 50 milyonluk yatırım; 100 bin nüfusu ilgilendiriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Türkiye'den ABD'ye Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor         
10:59
11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar         
10:52
Mevsim normallerinin altında yaşanan sıcaklık nedeniyle arı ölümleri arttı Mevsim normallerinin altında yaşanan sıcaklık nedeniyle arı ölümleri arttı         
10:14
İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor         
10:10
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Maltepe Sahil'de uyuşturucu etkisinde olan gençler vatandaşa bıçakla saldırıp genç bir kızın kıyafetlerini parçaladı Maltepe Sahil'de uyuşturucu etkisinde olan gençler vatandaşa bıçakla saldırıp genç bir kızın kıyafetlerini parçaladı         
09:46
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal         
00:55
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu         
00:03
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 11:20:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Kağıthane'ye 50 milyonluk yatırım; 100 bin nüfusu ilgilendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei